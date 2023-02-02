Mercedes-Benz Citan – коммерческий фургон, который стоит на рынке где-то 400 тысяч гривен. Но житель Львовщины при пересечении границы набил в него 100-гривенных купюр на сумму 9 миллионов.

Как сообщает Гостаможслужба, событие произошло вечером 1 февраля в пункте пропуска «Шегини – Медика». Житель Львовщины уезжал из Польши на собственном фургоне Меrcedes-Benz Citan. Это автомобиль, использующий узлы и агрегаты Renault Cangoo. Стоит он на украинском авторынке 400 – 500 тысяч грн в зависимости от года выпуска и состояния.

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Водитель микроавтобуса для прохождения таможенного контроля выбрал полосу «красный коридор» и задекларировал продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро.

Во время досмотра автомобиля таможенники с пограничниками обнаружили скрытую национальную валюту. Она была размещена в конструктивных полостях авто, в частности под обшивкой.

По предварительным данным мужчина пытался перевезти в Украину около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом по 100 гривен.

По этому факту работники таможни составили протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, ставших причиной нарушения таможенных правил, а также конфискацию товаров и транспортного средства.

Именно поэтому деньги и Мерcedes-Benz Citan средство изъяты до решения суда.