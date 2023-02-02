Mercedes-Benz Citan - комерційний фургон, який коштує на ринку десь 400 тисяч гривень. Але житель Львівщини при перетині кордону напхав у нього 100-гривенних купюр на суму 9 мільйонів.

Як повідомляє Держмитслужба, подія сталася ввечері 1 лютого у пункті пропуску «Шегині – Медика». Житель Львівщини їхав з Польщі на власному фургоні Меrcedes-Benz Citan. Це автомобіль, який використовує вузли та агрегати Renault Cangoo. Коштує він на українському авторинку 400 – 500 тисяч грн в залежності від року випуску та стану.

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Водій мікроавтобуса для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор» та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро.

Під час огляду автомобіля митники з прикордонниками виявили приховану національну валюту. Вона була розміщена у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою.

За попередніми даними, чоловік намагався перевезти в Україну близько 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом по 100 гривень.

За цим фактом працівники митниці склали протокол за ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів, які стали причиною порушення митних правил, а також конфіскацію товарів і транспортного засобу.

Саме тому гроші і Меrcedes-Benz Citan засіб вилучено до рішення суду.