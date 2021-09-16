Mercedes-Benz почав приймати замовлення на новий Citan у Німеччині, перші постачання очікуються до кінця жовтня цього року.

Прем'єра Mercedes-Benz Citan відбулася кілька тижнів тому, а зараз виробник почав приймати замовлення на новинку, яка ділить платформу та агрегати із Renault Kangoo. Ціни на внутрішньому ринку Citan починаються від 19 348 євро за панельний фургон та від 26 418 євро (включаючи 19% ПДВ) за Tourer. Пізніше Mercedes запропонує додаткові варіанти свого компактного фургона з довгою колісною базою, включаючи версію Mixto.

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Як і всі мінівени, новий Citan 2021 доступний як у комерційному, так і в пасажирському варіантах, останній позначається як Tourer. У Європі йому доведеться боротись за серця та гаманці покупців із такими суперниками, як Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo та Toyota ProAce City, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy та майбутній Ford Tourneo Connect.

Лінійка двигунів нового Citan включає як дизельні, так і бензинові варіанти, а повністю електрична версія запланована на 2022 рік. 1,5-літровий чотирициліндровий дизель версії Citan 108 CDI продукує 74 к.с., модель 110 CDI має потужність 94 к.с., а 112 CDI пропонує 114 к.с. від того ж мотору. З іншого боку, 1,3-літровий бензин продукує 101 к.с. у моделі Citan 110 та 129 к.с. у Citan 113.

Панельний фургон і Tourer доступні у двох комплектаціях – Base та Pro. Найдешевший варіант – це Citan Panel Van 110 Base, саме така модель коштує 19 348 євро без ПДВ або від 23 024 євро, включаючи 19% ПДВ. Еквівалентна пасажирська версія з тим же бензиновим двигуном, Citan Tourer 110 Base, коштує від 26 481 євро з ПДВ.

Що стосується більш щедро оснащених моделей, панель Citan Panel 110 Pro коштує від 21 200 євро без ПДВ, а Citan Tourer 110 Pro – від 28 610 євро з ПДВ. Їх можна відрізнити за ручками дверей кольору кузова та розсувними дверима. У стандартну комплектацію версії Pro також входить світлодіодне підсвічування для салону, аудіосистема Mercedes-Benz, кондиціонер, передні електроприводи вікон, регульоване по висоті сидіння водія та пластикова підлога у вантажному відсіку фургона.

Додаткове обладнання включає інформаційно-розважальну систему MBUX з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, кнопки управління на кермі, DAB та підключення Apple CarPlay / Android Auto за ціною 857 євро. Пакет активної безпеки включає активну систему гальмування, систему допомоги при утриманні смуги руху, систему обмеження швидкості та систему моніторингу сліпих зон. Він коштує додаткові 1428 євро, а пакет напівавтономного паркування додасть ще 1177 євро. Світлодіодні фари коштують додаткові 988 євро. Пакет стайлінгу для кузову та інтер’єру за 305 євро додає чорну глянцеву обробку та хромовані акценти.

Другі зсувні двері на фургоні Citan Panel Van коштуватиме покупцям додаткові 401 євро, але для Citan Tourer вона входить у стандартне оснащення. Панельний фургон також може бути оснащений додатковою відкидною перегородкою між кабіною та вантажною зоною за 143 євро.

Фото: Mercedes-Benz Citan, Citan Panel Van та eCitan / Daimler