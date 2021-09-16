Mercedes-Benz начал принимать заказы на новый Citan в Германии, первые поставки ожидаются до конца октября этого года.

Премьера Mercedes-Benz Citan состоялась несколько недель назад, а сейчас производитель начал принимать заказы на новинку, которая делит платформу и агрегаты с Renault Kangoo. Цены на внутреннем рынке Citan начинаются от 19 348 евро за панельный фургон и от 26 418 евро (включая 19% НДС) за Tourer. Позже Mercedes предложит дополнительные варианты своего компактного фургона с длинной колесной базой, включая версию Mixto.

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Как и все минивэны, новый Citan 2021 доступен как в коммерческом, так и в пассажирском вариантах, последний обозначается как Tourer. В Европе ему придется бороться за сердца и кошельки покупателей с такими соперниками, как Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo и Toyota ProAce City, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy и будущий Ford Tourneo Connect.

Линейка двигателей нового Citan включает как дизельные, так и бензиновые варианты, а полностью электрическая версия запланирована на 2022 год. 1,5-литровый четырехцилиндровый дизель версии Citan 108 CDI производит 74 л. с., модель 110 CDI имеет мощность 94 л. с., а 112 CDI предлагает 114 л. с. от того же мотора. С другой стороны, 1,3-литровый бензин производит 101 л. с. В модели Citan 110 и 129 л. с. В Citan 113.

Панельный фургон и Tourer доступны в двух комплектациях – Base и Pro. Самый дешевый вариант – это Citan Panel Van 110 Base, именно такая модель стоит 19 348 евро без НДС или от 23 024 евро, включая 19% НДС. Эквивалентная пассажирская версия с тем же бензиновым двигателем, Citan Tourer 110 Base, стоит от 26 481 евро с НДС.

Что касается более щедро оснащенных моделей, панель Citan Panel 110 Pro стоит от 21 200 евро без НДС, а Citan Tourer 110 Pro – от 28 610 евро с НДС. Их можно отличить по ручкам дверей цвета кузова и раздвижным дверям. В стандартную комплектацию версии Pro также входит светодиодная подсветка для салона, аудиосистема Mercedes-Benz, кондиционер, передние электроприводы окон, регулируемое по высоте сиденье водителя и пластиковый пол в грузовом отсеке фургона.

Дополнительное оборудование включает информационно-развлекательную систему MBUX с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопки управления на руле, DAB и подключение Apple CarPlay / Android Auto по цене 857 евро. Пакет активной безопасности включает активную систему торможения, систему помощи при удержании полосы движения, систему ограничения скорости и систему мониторинга слепых зон. Он стоит дополнительные 1428 евро, а пакет полуавтономной парковки добавит еще 1177 евро. Светодиодные фары стоят дополнительные 988 евро. Пакет стайлинга для кузова и интерьера за 305 евро добавляет черную глянцевую отделку и хромированные акценты.

Вторая сдвижная дверь на фургоне Citan Panel Van будет стоить покупателям дополнительные 401 евро, но для Citan Tourer она входит в стандартное оснащение. Панельный фургон может быть оснащен дополнительной откидной перегородкой между кабиной и грузовой зоной за 143 евро.

Фото: Mercedes-Benz Citan, Citan Panel Van та eCitan / Daimler