В ходе войны полиция возобновила работу камер автофиксации. Уже больше трех недель украинцев штрафуют за превышение скорости.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что 128 камер круглосуточно фиксируют превышение скорости на автодорогах. Всего в период войны уже выписали более 204 тысяч штрафов.

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Узнать про штраф можно:

через веб-сайт МВД bdr.mvs.gov.ua

мобильное приложение МВД Украины – "Штрафы ПДД".

телеграм-бот "Штрафы ПДД"

Мобильное приложение позволяет не только уплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Мобильное приложение "Штрафы ПДД" особенно пригодится тем водителям, которые не являются владельцами транспортного средства, потому что после фиксирования нарушения сообщение по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю. Приложение же позволяет любому пользователю, оформившему подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Действует ли скидка 50%?

Скидка 50% предоставляется при уплате штрафа, если оплата произведена в период со дня вынесения постановления до истечения 10 дней с момента его оформления.