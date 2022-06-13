Під час війни поліція відновила роботу камер автофіксації. Вже більше трьох тижнів українців штрафують за перевищення швидкості.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив що 128 камер цілодобово фіксують перевищення швидкості на автодорогах. Загалом у період війни вже виписали понад 204 тисячі штрафів.

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Дізнатись про штраф можна:

через веб-сайт МВС bdr.mvs.gov.ua

мобільний застосунок МВС України — "Штрафи ПДР".

телеграм-бот "Штрафи ПДР"

Мобільний застосунок дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в нагоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Додаток же дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Чи діє знижка 50%?

Знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена у період з дня винесення постанови до спливу 10 днів з моменту її оформлення.