Многие водители платят за парковку в 2,5 раза больше, не зная, что на третьем и четвертом этажах паркинга стоимость услуг считают лишь почасово.

Водители, которые паркуют автомобиль на четырехуровневом паркинге напротив терминала D, часто сталкиваются со значительно более высокими счетами за парковку, чем ожидали. За неделю стоянки можно получить счет на 7200 гривен вместо ожидаемых 2100.

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Тариф составляет 30 гривен в час. Однако, если водитель оставляет машину на долгое время, за парковку на первых двух этажах берут 300 гривен в сутки, а на третьем и четвертом этажах посуточной парковки нет. Поэтому считают почасово, что выходит 720 гривен в сутки.

Адвокат Виталий Власюк попал в такую ​​ситуацию и обратился в Госпродпотребслужбу. В ведомстве ответили, что аэропорт действительно не дает доступную информацию о тарифах за парковку.

Как отметил Власюк, многие водители выбирают более высокие этажи, расположенные ближе ко входу в терминал. Если оставить автомобиль на неделю, по возвращении водитель обнаружит, что должен за парковку 7200 гривен вместо ожидаемых 2100. Работники паркинга показывают "листочек А4", где написаны расценки. "Я точно знаю, что если бы увидел, что тарифы разные, я бы выбрал другой этаж", – отмечает Власюк. По меньшей мере, несколько его знакомых сталкивались с тем же.

Адвокат расценивает такую ​​практику как "введение потребителя в заблуждение" и сравнивает с манипуляциями в супермаркетах, когда на ценнике в зале указана одна сумма, а на кассе пробивается другая. Потребитель в принципе не должен прилагать дополнительные усилия для поиска информации о цене товара или услугах.

Он также отмечает, что ни в одном городе ни одной страны не видел разных тарифов на парковку на одном паркинге или в одной локации.

Кроме того, аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием и тарифы, в частности, на парковку, устанавливают местные власти.

Госпродпотребслужба зафиксировала нарушение права Власюка на получение информации о продукции и обязала аэропорт устранить это нарушение, а также пересчитать стоимость услуги.

В то же время адвокат отмечает, что аэропорт Борисполь должен компенсировать разницу не только ему, а всем водителям, которые переплатили за парковку с конца мая 2019 года, когда начал работать новый многоуровневый паркинг.