Условия парковки в аэропорту "Борисполь" наконец могут пересмотреть. Есть шанс, что аэропорт станет удобнее для автомобилистов.

На парковочных площадках “Р2” и “Р3”, которые закрыли 1 октября, проводят технологические работы. Об этом сообщает “kyiv.media”.

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Пока они будут работать только для выезда автомобилей. “На указанных парковочных площадках проводятся технологические работы. Пока они работают только на выезд автомобилей. Мы отдельно сообщим, когда они заработают и на въезд”, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Стоимость парковки на “Р2” была 40 гривен, стоянка работала посуточно.

“Теперь на парковке “Р2” будет только почасовая оплата – 40 гривен/час. А на парковочной площадке "Р3" тариф изменился в сторону уменьшения. Раньше час парковки стоил там 40 гривен, а теперь будет 30 гривен. Вероятнее всего там будет посуточная оплата по 300 гривен за сутки хранения авто”, – отмечают в аэропорту.

Там отмечают, что ранее парковочная площадка "Р2" работала как суточная. Но она ближе всех к терминалу и удобнее для тех, кто встречает и провожает пассажиров. Оставлять там автомобиль надолго, например на сутки, нежелательно. Поэтому там введут почасовую оплату.

Между тем пользователи социальных сетей интересуются: "Почему закрыты паркинги "P4", "Р5", "Р7", "Р8"?" Мол, там есть свободные места, но нельзя оставить автомобиль. В аэропорту опровергают эту информацию и заявляют, что указанные паркинги открыты и работают в обычном режиме.