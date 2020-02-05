Решение о создании инспекции по парковке с такими полномочиями руководители аэропорта приняли с властью села Гора, на территории которого находится аэродром.

Новосозданная Инспекция по парковке после набора сотрудников будет иметь полномочия штрафовать водителей, которые стоят не на платных парковках. Вблизи аэропорта “Борисполь” много паркингов, однако тарифы на них аналогичные европейским. Поэтому водители часто оставляют машины в неустановленных местах, а крытый паркинг остается полупустым.

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На короткий срок в “Борисполе” есть где остановиться – первые 15 минут на многоуровневом паркинге бесплатные, так же останавливаться для высадки пассажиров у терминалов в зоне “Kiss&Fly” можно на время не более 3 минут.

А вот чтобы ожидать пассажиров дольше или оставить автомобиль на время поездки, нужно раскошелиться. На многоуровневом паркинге час стоянки стоит 30 грн, сутки – 300 грн. На более удаленных от терминала D парковках тарифы меньше – 15 грн в час или 100 грн за сутки.

Тарифы на парковку в аэропорту “Борисполь”:

Штраф за неправильную парковку составляет 255 грн.

Напомним, что в Киеве эвакуировали рекордное количество авто.