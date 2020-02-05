Рішення про створення інспекції з паркування з такими повноваженнями керівники аеропорту ухвалили з владою села Гора, на території якого знаходиться летовище.

Новостворена Інспекція з паркування після набору співробітників матиме повноваження штрафувати водіїв, які стоять не на платних парковках. Поблизу аеропорту “Бориспіль” багато паркінгів, однак тарифи на них аналогічні європейським. Тому водії часто залишають машини на невстановлених місцях, а критий паркінг залишається напівпорожнім.

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На короткий строк у “Борисполі” є де зупинитись – перші 15 хвилин на багаторівневому паркінгу безкоштовні, так само зупинятись для висадки пасажирів біля терміналів у зоні “Kiss&Fly” можна на час не більше 3 хвилин.

А от щоб очікувати пасажирів довше чи залишити автомобіль на час поїздки, потрібно розкошелитись. На багаторівневому паркінгу година стоянки коштує 30 грн, доба – 300 грн. На більш віддалених від терміналу D парковках тарифи менші – 15 грн за годину чи 100 грн за добу.

Тарифи на паркування у аеропорту “Бориспіль”:

Штраф за неправильне паркування становить 255 грн.

Нагадаємо, що в Києві евакуювали рекордну кількість авто.