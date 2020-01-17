Столична влада не спиняється на досягнутому та планує встановлювати нові рекорди.

Згідно інформації Київської платформи евакуації, за 16 січня 2020 року в столиці було примусово евакуйовано 133 автомобілі, які порушували правила зупинки та стоянки у місті.

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При цьому влада не збирається зупинятися на досягнутому – вже в найближчий час планується поповнення складу працівників евакуації. Також буде збільшено кількість евакуаторів.

Загалом за півроку роботи інспекторів з паркування зі столичних вулиць було евакуйовано понад 3 тис. авто, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зокрема, за період із 2 липня 2019 року до 12 січня 2020 року інспектори з паркування наклали 6 916 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 2 млн 925 тис. 930 грн.

“За несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії мусять сплачувати штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. При цьому, якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%. Так, станом на кінець 2019 року штраф зі знижкою сплачено у 21% випадків, на суму понад півмільйона гривень”, – прокоментував Микола Поворозник.

Нагадаємо, що в Києві з'явились евакуатори, які забирають авто за 1-2 хвилини.