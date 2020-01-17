Столичная власть не останавливается на достигнутом и планирует устанавливать новые рекорды.

Согласно информации Киевской платформы эвакуации, за 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля, которые нарушали правила остановки и стоянки в городе.

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При этом власть не собирается останавливаться на достигнутом – уже в ближайшее время планируется пополнение состава работников эвакуации. Также будет увеличено количество эвакуаторов.

В целом за полгода работы инспекторов по парковке со столичных улиц было эвакуировано более 3 тыс. авто, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В частности, за период с 2 июля 2019 года до 12 января 2020 года инспекторы по парковке наложили 6 916 административных взысканий в виде штрафа на сумму 2 млн 925 тыс. 930 грн.

“За неоплаченную услугу на парковочных площадках водители должны платить штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки. При этом, если водитель оплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%. Так, по состоянию на конец 2019 года штраф со скидкой уплачено в 21% случаев, на сумму более полумиллиона гривен”, – прокомментировал Николай Поворозник.

Напомним, что в Киеве появились эвакуаторы, которые забирают авто за 1-2 минуты.