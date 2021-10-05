Умови паркування в аеропорту "Бориспіль" нарешті можуть переглянути. Є шанс, що аеропорт стане зручнішим для автомобілістів.

На паркувальних майданчиках “Р2” і “Р3”, які закрили 1 жовтня, проводять технологічні роботи. Про це повідомляє “kyiv.media”.

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Поки що вони будуть працювати тільки для виїзду автомобілів. “На зазначених паркувальних майданчиках проводяться технологічні роботи. Поки що вони працюють тільки на виїзд автомобілів. Ми окремо повідомимо, коли вони запрацюють і на в’їзд”, – розповіли в прес-службі аеропорту.

Вартість паркування на “Р2” була 40 гривень, стоянка працювала подобово.

“Тепер на паркувальному майданчику “Р2” буде тільки погодинна оплата – 40 гривень/година. А на паркувальному майданчику “Р3″ тариф змінився в бік зменшення. Раніше година паркування коштувала там 40 гривень, а тепер буде 30 гривень. Найімовірніше там буде подобова оплата по 300 гривень за добу зберігання авто”, – відзначають у аеропорту.

Там зазначають, що раніше паркувальний майданчик “Р2” працював як добовий. Але він ближче за всіх до терміналу і зручніший для тих, хто зустрічає і проводжає пасажирів. Залишати там автомобіль надовго, наприклад на добу, небажано. Тому там введуть погодинну оплату.

Тим часом користувачі соціальних мереж цікавляться: “чому закриті паркінги “P4”, “Р5”, “Р7”, “Р8″?” Мовляв, там є вільні місця, але не можна залишити автомобіль. В аеропорту спростовують таку інформацію і заявляють, що зазначені паркінги відкриті й працюють у звичайному режимі.