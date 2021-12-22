Чимало водіїв сплачують за паркування у 2,5 рази більше, не знаючи, що на третьому і четвертому поверхах паркінгу вартість послуг рахують лише погодинно.

Водії, які паркують автомобіль на чотирирівневому паркінгу навпроти терміналу D, часто зіштовхуються зі значно вищими рахунками за паркування, ніж очікували. За тиждень стоянки можна отримати рахунок на 7200 гривень замість очікуваних 2100.

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Тариф становить 30 гривень на годину. Однак якщо водій лишає машину на довгий час, за паркування на перших двох поверхах беруть 300 гривень за добу, а на третьому і четвертому поверхах подобового паркування немає. Тож рахують погодинно, що виходить 720 гривень за добу.

Адвокат Віталій Власюк потрапив у таку ситуацію і звернувся до Держпродспоживслужби. У відомстві відповіли, що аеропорт справді не дає доступної інформації про тарифи за паркування.

Як зазначив Власюк, чимало водіїв обирають вищі поверхи, розташовані ближче до входу в термінал. Якщо лишити автомобіль на тиждень, після повернення водій виявить, що винен за паркування 7200 гривень замість очікуваних 2100. Працівники паркінгу показують "листочок А4", де написано розцінки. "Я точно знаю, що якби побачив, що тарифи різні, я б обрав інший поверх", — зауважує Власюк. Щонайменше кілька його знайомих зіштовхувалися з тим самим.

Адвокат розцінює таку практику як "введення споживача в оману" і порівнює з маніпуляціями у супермаркетах, коли на ціннику в залі вказано одну суму, а на касі пробивається інша. Споживач у принципі не повинен докладати додаткових зусиль для пошуку інформації про ціну товару чи послуги.

Він також зауважує, що в жодному місті жодної країни не бачив різних тарифів на паркування на одному паркінгу або в одній локації.

Окрім того, аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством і тарифи, зокрема, на паркування, встановлює місцева влада.

Держпродспоживслужба зафіксувала порушення права Власюка на отримання інформації про продукцію та зобов’язало аеропорт усунути це порушення, а також перерахувати вартість послуги.

Водночас адвокат наголошує, що аеропорт “Бориспіль” мусить компенсувати різницю не лише йому, а всім водіям, які переплатили за паркування зі кінця травня 2019 року, коли почав працювати новий багаторівневий паркінг.