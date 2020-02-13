Чтобы объехать пробку, водители ездят по трамвайным путям, на которые въезд запрещен.

В столичном районе Борщаговка из-за ремонта дороги образуются огромные пробки. Их объезжают кто как может, даже трамвайными путями, которые отгорожены забором. Согласно Правилам дорожного движения, в таких местах другому транспорту ездить запрещено.

Когда активисты движения “ЗупиниЛося” обращают внимание на такие нарушения, водители-нарушители всегда находят причины своих нарушений. Впрочем, на этот раз полиция присоединилась к воспитанию таких водителей.

Смотрите видео нарушений ПДД на Борщаговке:

Напомним, что один эвакуатор будет забирать по 5 авто в день.