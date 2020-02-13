Щоб об’їхати затор, водії їздять трамвайними коліями, на які в’їзд заборонено.

У столичному районі Борщагівка через ремонт дороги утворюються величезні затори. Їх об’їжджають хто як може, навіть трамвайними коліями, які відгороджені парканом. Згідно Правил дорожнього руху, в таких місцях іншому транспорту їздити заборонено.

Коли активісти руху «Зупини Лося» звертають увагу на такі порушення, водії-порушники завжди знаходять причини своїх порушень. Втім, цього разу поліція долучилась до виховання таких водіїв.

Дивіться відео порушень ПДР на Борщагівці:

Нагадаємо, що один евакуатор забиратиме по 5 авто за день.