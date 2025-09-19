Как в Великобритании наказывают за незастрахованные авто

В Британии ежедневно на дорогах ездит около 300 тыс. незастрахованных авто (за год - более 1 млн). Каждые 20 минут кто-то попадает в ДТП с незастрахованным авто, сообщает МСТБУ.

Такая ситуация обусловлена тем, что в Великобритании страхуют ответственность водителя, а не транспортное средство. В отличие от украинской системы, Британская вполне соответствует принципам индивидуальной ответственности, но это усложняет контроль со стороны государственных структур.

Стратегия популяризации страхования базируется на трех направлениях:

Образование и повышение осведомленности - кампании, реклама на дорогах, сотрудничество с инфлюенсерами, уроки в школах, работа с молодыми водителями.

Выявление и предупреждение - система Continuous Insurance Enforcement (CIE), Operation Tutelage и другие инициативы, которые присылают письма водителям, которые ездят без страховки и дают шанс исправиться. В 2024 году более 627 тыс. водителей вернулись к легальному страхованию благодаря этим действиям.

Силовое изъятие авто - полиция получает поддержку Бюро автостраховщиков Великобритании для масштабных операций (Op Scalis, Action Days), что позволяет выявлять и конфисковывать авто водители которых ездят без страховки. В 2024 году полиция конфисковала более 138 тыс. незастрахованных авто (одно каждые 3,5 минуты).