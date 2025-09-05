Страхование электромобилей может стать дороже, чем традиционных авто

По аналитической статье McKinsey, подготовленной на основе исследования Insurance Asia, электромобили (EV) создают новые риски для рынка автострахования, сообщает МСТБУ.

Расходы на ремонт значительно выше

В Китае средняя страховая премия для электромобилей была на 81% выше, чем у ДВС (двигатель внутреннего сгорания) в 2023 году. Несмотря на это, китайские поставщики страхования электромобилей сообщили о совокупном коэффициенте выше 100% (страховые выплаты значительно превышали премии). Подобные результаты наблюдались в Великобритании, при этом затраты на ремонт электромобилей, по оценкам, на 25% больше, чем эквивалентные транспортные средства с ДВС, а время ремонта на ~10-15% дольше.

Аккумуляторы - главный фактор риска

Из-за их стоимости страховщики иногда вынуждены заменять целый автомобиль, а не батарею. К тому же задержки в поиске деталей и нехватка опытных ремонтников также способствовали этому.

Ответственность за ДТП меняется

С развитием автономного вождения страховой рынок может столкнуться с вопросом: кто виноват в ДТП - водитель, производитель или поставщик технологий?

Например, если предупреждение о выезде с полосы движения не выдается или игнорируется, кто должен нести ответственность за ДТП? Чтобы решить эту проблему, несколько страховщиков в Азии сотрудничают с технологическими фирмами, чтобы лучше понять эти риски, и уже предлагают страхование автоматизированного вождения, направленное на пилотные испытания.