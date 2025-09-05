Страхування електромобілів може стати дорожчим, ніж традиційних авто

За аналітичною статтею McKinsey, підготовленою на основі дослідження Insurance Asia, електромобілі (EV) створюють нові ризики для ринку автострахування, повідомляє МСТБУ.

Читайте також: Скільки коштів заощаджують електромобілі на закупівлю пального

Витрати на ремонт значно вищі

У Китаї середня страхова премія для електромобілів була на 81% вищою, ніж у ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) у 2023 році. Попри це, китайські постачальники страхування електромобілів повідомили про сукупний коефіцієнт вище 100% (страхові виплати значно перевищували премії). Подібні результати спостерігалися у Великобританії, при цьому витрати на ремонт електромобілів, за оцінками, на 25% більші, ніж еквівалентні транспортні засоби з ДВЗ, а час ремонту на ~10-15% довший.

Акумулятори - головний фактор ризику

Через їхню вартість страховики іноді змушені замінювати цілий автомобіль, а не батарею. До того ж затримки у пошуку деталей та нестача досвідчених ремонтників також сприяли цьому.

Відповідальність за ДТП змінюється

Із розвитком автономного водіння страховий ринок може зіштовхнутися з питанням: хто винен у ДТП — водій, виробник чи постачальник технологій?

Наприклад, якщо попередження про виїзд з смуги руху не видається або ігнорується, хто повинен нести відповідальність за ДТП? Щоб розв'язувати цю проблему, кілька страховиків в Азії співпрацюють з технологічними фірмами, щоб краще зрозуміти ці ризики, і вже пропонують страхування автоматизованого водіння, спрямоване на пілотні випробування.