Як у Великій Британії карають за незастраховані авто

У Британії щодня на дорогах їздить близько 300 тис. незастрахованих авто (за рік — понад 1 млн). Кожні 20 хвилин хтось потрапляє в ДТП з незастрахованим авто, повідомляє МСТБУ.

Така ситуація зумовлена тим, що у Великій Британії страхують відповідальність водія, а не транспортний засіб. На відміну від української системи, Британська цілком відповідає принципам індивідуальної відповідальності, але це ускладнює контроль з боку державних структур.

Стратегія популяризації страхування базується на трьох напрямах:

Освіта та підвищення обізнаності — кампанії, реклама на дорогах, співпраця з інфлюенсерами, уроки у школах, робота з молодими водіями.

Виявлення та попередження — система Continuous Insurance Enforcement (CIE), Operation Tutelage та інші ініціативи, які надсилають листи водіям які їздять без страховки і дають шанс виправитися. У 2024 році понад 627 тис. водіїв повернулися до легального страхування завдяки цим діям.

Силове вилучення авто — поліція отримує підтримку Бюро автостраховиків Великої Британії для масштабних операцій (Op Scalis, Action Days), що дозволяє виявляти та конфісковувати авто водії яких їздять без страхування. У 2024 році поліція конфіскувала понад 138 тис. незастрахованих авто (одне кожні 3,5 хвилини).