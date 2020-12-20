Гололедица - очень непростое испытание для нешипованых зимних шин. Отечественная Premiorri Viamaggiore Z Plus на льду показала как сильные, так и слабые стороны.

Сильный гололед – тяжелое испытание для любых шин. Premiorri Viamaggiore Z Plus в размере 215/60 R16 обутые на Subaru Forester второго поколения, показали очень приличные результаты. Если коротко, на них даже по гололедице можно ездить достаточно уверенно, с одним только замечанием.

Читайте также: Доступные зимние шины для полного привода: Premiorri ViaMaggiore Z Plus

Ускорения и торможения на скользком льду даются Premiorri Viamaggiore Z Plus на удивление легко. И это при том, что даже ходить пешком по такому покрытию достаточно сложно. Конечно, постоянный полный привод Subaru Forester – это весомый аргумент, но в данном случае от шин зависит гораздо больше.

По своему поведению на льду Premiorri Viamaggiore Z Plus чем-то напоминает Nokian WR G2. У них даже рисунки протектора похожи. Эти шины хорошо работают при ускорении и при торможении, но боковые нагрузки на льду держат не хуже. На неровной дороге, покрытой слоем льда, машина, разумеется, как и на большинстве других шин, скользит из стороны в сторону. Однако если водитель не колеблясь нажимает на газ - автомобиль легко преодолевает препятствия.

Очень хорошо показала себя Premiorri Viamaggiore Z Plus на снежной каше. Лед и вода, раскрошенные машинами, легко выводятся из пятна контакта. На скоростях до 80 км/ч автомобиль неплохо держит траекторию. Быстрее ехать по такой дороге мы не рискнули.

Впрочем, на сухом и мокром асфальте главными недостатками Premiorri Viamaggiore Z Plus остается немалый вес шины (что должно повлиять на экономичность) и относительно высокая шумность. А главным преимуществом является сверхвысокая прочность боковины, что особенно актуально на украинских дорогах. Также преимуществами являются способность очень уверенно "держаться" как за сухой, так и за мокрый асфальт. А также невысокая цена и фирменная гарантия.