Владельцы подержанных автомобилей выбирают зимние шины по критериям, которые важны именно для них. Среди основных требований – прочность, доступность и долговечность.

Выбор шин для полноприводного Subaru Forester второго поколения достаточно широк даже в бюджетном сегменте (чуть более 1000 гривен за шину). Тут есть ряд предложений от китайских производителей, которые сразу отходят на второй план. Из доступных остается отечественная Rosava, которая также предлагает несколько вариантов под несколькими брендами. Для полноприводного авто и украинских зим мы остановились на шинах “скандинавского типа” Premiorri ViaMaggiore Z Plus.

Для этого полноприводного Subaru подходят шины в размере 215/60 R16. Этой зимой мы выбрали Premiorri ViaMaggiore Z Plus отечественного производства, которая имеет несколько важных преимуществ и, конечно, недостатков.

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Одно из весомых преимуществ – усиленная боковина. На украинских дорогах это очень важно, ведь ямы на наших дорогах встречаются часто и неожиданно, а на мягких шинах в выбоинах легко повредить боковину, после чего шину уже не отремонтируют.

Оказалось, что отечественные технологи хорошо понимают нужды и боль украинских автомобилистов и усилили боковины настолько, что увеличили вес шин. Весит каждая шина больше десяти килограммов. Это немало, и, возможно, будет не лучшим образом влиять на расход топлива. Проверим это и через несколько недель обязательно расскажем.

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Протектор

С первого взгляда понятно, что протектор Premiorri ViaMaggiore Z Plus будет иметь неплохое сцепление на дорогах с рыхлым покрытием: об этом свидетельствуют большие блоки в боковой части протектора и достаточно большое расстояние между ними. Очевидно, что неплохо будет держать эта резина и утрамбованный снег и лед – мелких разрезов (ламелей) на блоках также достаточно много. Но такой рисунок протектора вряд ли будет тихим.

Для лучшей управляемости на мокром асфальте шины имеют продольные полосы, а диагональные предназначены для отвода воды. Поэтому и на мокром асфальте эффект аквапланирования должен возникать не слишком быстро. Твердость протектора составляет около 60 единиц по Шору – это чуть более высокий показатель, чем зимние шины других производителей. Это будет способствовать долгому ресурсу шин.

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Шиномонтаж

На шиномонтаже модель Premiorri ViaMaggiore Z Plus знают хорошо – признак популярности модели. "Качественные шины, не первый раз их видим. Отбалансируются легко, не переживай”, – успокаивает веселый механик. И действительно, только на одном колесе пришлось наклеить 60 грамм грузиков. Другие – в диапазоне 15-30 грамм. И это при том, что колесные диски уже не один год ездят по нашим дорогам и имеют незначительные дефекты.

Premiorri ViaMaggiore Z Plus имеет асимметричный рисунок протектора, но их можно устанавливать в любом направлении. Шиномонтажнику нужно лишь не перепутать внешнюю и внутреннюю стороны (надпись “outside” должна быть снаружи).

В ходу

Первые впечатления после переобувания вполне ожидаемы. Немножко ухудшилась динамика разгона, ведь более тяжелые колеса труднее раскручивать. На скоростях в диапазоне 50 – 80 км в час появился едва заметный шум. При более высокой скорости он не исчезает, просто его становится неслышно из-за аэродинамических звуков. Стоит отметить, что Forester второго поколения имеет далеко не лучшую шумоизоляцию колесных арок, поэтому не отличается выдающимися аэродинамическими показателями.

За сухой асфальт при температуре около нуля Premiorri ViaMaggiore Z Plus держится очень уверенно. Колеса, накачанные до рекомендованных производителем автомобиля значений, кажутся жесткими. По ощущениям – как будто немного перекачанные.

Premiorri ViaMaggiore Z Plus дают очень убедительное чувство уверенности – точно понимаешь, что ям бояться не стоит. Даже если все-таки повредишь шину, в первый год ее отремонтируют бесплатно в рамках программы PREMIORRI ASSISTANCE. А вот как эти колеса поведут себя на мокром асфальте, снегу или гололедице, мы обязательно расскажем в следующих статьях. И о влиянии тяжелой и прочной резины на экономичность тоже не забудем.