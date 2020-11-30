Власники вживаних автомобілів обирають зимові шини за критеріями, які важливі саме длня них. Серед основних вимог - міцність, доступність та довговічність.

Вибір шин для повнопривідного Subaru Forester другого покоління досить широкий навіть у бюджетному сегменті (трохи більше 1000 гривень за шину). Тут є низка пропозицій від китайських виробників, які одразу відходять на другий план. З доступних залишається вітчизняна Rosava, яка також пропонує декілька варіантів під кількома брендами. Для повнопривідного авто та українських зим ми зупинились на шинах “скандинавського типу” Premiorri ViaMaggiore Z Plus.

Для цього повнопривідного Subaru підходять шини у розмірі 215/60 R16. Цієї зими ми обрали Premiorri ViaMaggiore Z Plus вітчизняного виробництва, яка має кілька важливих переваг та, звісно, недоліків.

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Одна з вагомих переваг – посилена боковина. На українських дорогах це дуже важливо, адже ями на наших дорогах зустрічаються часто і несподівано, а на м’яких шинах у вибоїнах легко пошкодити боковину, після чого шину вже не відремонтуєш.

Виявилось, що вітчизняні технологи добре розуміють потреби та біль українських автомобілістів та посили боковини настільки, що вага шин стала чималою. Важить кожна шина більше десяти кілограмів. Це немало, і, можливо, буде не найкращим чином впливати на витрату пального. Перевіримо це та через кілька тижнів обов’язково розповімо.

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Протектор

З першого погляду зрозуміло, що протектор Premiorri ViaMaggiore Z Plus буде мати непогане зчеплення на дорогах з пухким покриттям: про це свідчать великі блоки у боковій частині протектора та досить велика відстань між ними. Очевидно, що непогано триматиме ця гума і утрамбований сніг та лід – дрібних розрізів (ламелей) на блоках також досить багато. Але такий малюнок протектора навряд чи буде тихим.

Задля кращої керованості на мокрому асфальті шини мають поздовжні смуги, а діагональні призначені для відводу води. Тож і на мокрому асфальті ефект аквапланування має виникати не надто швидко. Твердість протектору складає близько 60 одиниць по Шору – це трохи вищий показник, ніж зимові шини інших виробників. Це сприятиме довгому ресурсу шин.

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Шиномонтаж

На шиномонтажі модель Premiorri ViaMaggiore Z Plus знають добре – ознака популярності моделі. “Якісні шини, не перший раз їх бачимо. Відбалансуються легко, не переймайся”, - заспокоює веселий механік. І дійсно, лише на одному колесі довелось наклеїти 60 грам вантажків. Інші – в діапазоні 15-30 грам. І це при тому, що колісні диски вже не один рік їздять нашими дорогами та мають незначні дефекти.

Premiorri ViaMaggiore Z Plus має асиметричний малюнок протектора, але їх можна встановлювати в будь-якому напрямку. Шиномонтажнику потрібно лише не переплутати зовнішню та внутрішню сторони (напис “outside” повинен бути зовні).

В ходу

Перші враження після перевзування цілком очікувані. Трошки погіршилась динаміка розгону, адже важчі колеса важче розкручувати. На швидкостях в діапазоні 50 – 80 км на годину з’явився ледь помітний шум. При вищій швидкості він не зникає, просто його стає нечутно через аеродинамічні звуки. Варто зазначити, що Forester другого покоління має далеко не найкращу шумоізоляцію колісних арок, тож не відрізняється видатними аеродинамічними показниками.

За сухий асфальт при температурі близько нуля Premiorri ViaMaggiore Z Plus тримається дуже впевнено. Колеса, накачані до рекомендованих виробником автомобіля значень, здаються жорсткими. За відчуттями – наче трохи перекачані.

Premiorri ViaMaggiore Z Plus дають дуже переконливе відчуття впевненості – точно розумієш, що ям боятись не варто. Ажже якщо все-таки пошкодиш шину, протяом першого року її відремонують безкоштовно в рамках програми PREMIORRI ASSISTANCE. А ось як ці колеса поведуть себе на мокрому асфальті, снігу або ожеледиці, ми обов’язково розповімо в наступних статтях. І про вплив важкої та міцної гуми на економічність теж не збудемо.