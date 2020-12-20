Ожеледиця – дуже непросте випробування для нешипованих зимових шин. Вітчизняна Premiorri Viamaggiore Z Plus на льоду показала як сильні, так і слабкі сторони.

Сильна ожеледь – важке випробування для будь-яких шин. Premiorri Viamaggiore Z Plus у розмірі 215/60 R16 взуті на Subaru Forester другого покоління, показали дуже пристойні результати. Якщо коротко, на них навіть по ожеледиці можна їздити досить впевнено, з одним лише зауваженням.

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Прискорення та гальмування на слизькій кризі даються Premiorri Viamaggiore Z Plus навпрочуд легко. І це при тому, що навіть ходити пішки по такому покриттю досить складно. Звісно, постійний повний привод Subaru Forester – це вагомий аргумент, але в даному випадку від шин залежить набагато більше.

За своєю поведінкою на льоду Premiorri Viamaggiore Z Plus чимось нагадує Nokian WR G2. У них навіть малюнки протектора схожі. Ці шини гарно працюють при прискоренні та при гальмуванні, але бокові навантаження на льоду тримають трохи гірше. На нерівній дорозі, вкритій шаром льоду, машина, зрозуміло, як і на більшості інших шин, ковзає зі сторони в сторону. Проте якщо водій не вагаючись натискає на газ – автомобіль легко долає перешкоди.

Дуже гарно показала себе Premiorri Viamaggiore Z Plus на сніговій каші. Лід та вода, розкришені машинами, легко виводяться з плями контакту. На швидкостях до 80 км/год автомобіль непогано тримає траєкторію. Швидше їхати по такій дорозі ми не ризикнули.

Втім, на сухому та мокрому асфальті головними недоліками Premiorri Viamaggiore Z Plus залишається чимала вага шини (що має вплинути на економічність) та відносно висока шумність. А головною перевагою являється надвисока міцність боковини, що особливо актуально на українських дорогах. Також перевагами є здатність дуже впевнено “триматись” як за сухий, так і за мокрий асфальт. А також невисока ціна та фірмова гарантія.