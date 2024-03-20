Чтобы вернуть утраченное право управления нужно снова сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Лица, лишены права на управление по ст. 130 и/или ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях, могут вернуть свои изъятые водительские удостоверения. Об этом напоминают в главном сервисном центре МВД.

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Для этого после окончания срока лишения права управления надо пройти внеочередной медицинский осмотр и сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Если у водителя имеются две или более категорий, экзамены сдают по высшей категории, указанной в удостоверении. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства лица.

В то же время, если удостоверение было выдано впервые на 2 года, то возврату не подлежит. При совершении нарушения по указанным статьям, восстановить право управления транспортным средством можно только после прохождения переподготовки в автошколе и сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. При условии успешной экзаменации удостоверение водителю снова будет выдано на 2 года.

Во время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев со дня его отмены водительское удостоверение возвращает уполномоченный работник любого сервисного центра МВД независимо от места хранения изъятого документа.