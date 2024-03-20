Аби повернути втрачене право керування, потрібно знову скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Особи, позбавлені права на керування за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення, можуть повернути свої вилучені водійські посвідчення. Про це нагадують у головному сервісному центрі МВС.

Читайте також: Нові правила мобілізації: за неявку до ТЦК позбавлятимуть водійських прав

Для цього після закінчення терміну позбавлення права керування треба пройти позачерговий медичний огляд та скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. Якщо у водія наявні дві або більше категорій, іспити складають за вищою категорією, що зазначена в посвідченні. Вилучений документ зберігається в сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.

Водночас, якщо посвідчення було видано вперше на 2 роки, то воно поверненню не підлягає. При вчиненні порушення за зазначеними статтями, поновити право керування транспортним засобом можна лише після проходження перепідготовки в автошколі та здачі іспитів у сервісному центрі МВС. За умови успішної екзаменації посвідчення водієві знову буде видане на 2 роки.

Під час дії воєнного стану в Україні та впродовж 3 місяців із дня його скасування посвідчення водія повертає уповноважений працівник будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця зберігання вилученого документа.