Жара повышает вероятность ДТП, поскольку меняется состояние водителей. В полиции рассказали, как минимизировать риски.

Жаркая погода является фактором повышенного риска для всех участников дорожного движения. У многих водителей появляется вялость, снижается внимание и скорость реакции на различные дорожные ситуации.

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Патрульная полиция Львовской области подготовила несколько советов водителям при управлении автомобилем в жару: