Жара повышает вероятность ДТП, поскольку меняется состояние водителей. В полиции рассказали, как минимизировать риски.
Жаркая погода является фактором повышенного риска для всех участников дорожного движения. У многих водителей появляется вялость, снижается внимание и скорость реакции на различные дорожные ситуации.
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Патрульная полиция Львовской области подготовила несколько советов водителям при управлении автомобилем в жару:
- перед поездкой обязательно проверьте техническое состояние авто: особое внимание обратите на систему охлаждения двигателя, уровень масла и давление в шинах;
- всегда возите с собой прохладную воду в достаточном количестве;
- старайтесь надевать в дорогу свободную, неплотную одежду;
- захватите с собой солнцезащитные очки, ведь яркое солнце быстро утомляет глаза;
- проверьте аптечку, есть ли в ней необходимые лекарства в случае необходимости;
- припарковывайте автомобиль в закрытых от солнца местах, если нет такой возможности, используйте солнцезащитные шторки;
- не злоупотребляйте автокондиционером, ведь резкий перепад температуры может вызвать простуду;
- не оставляйте детей и животных в автомобиле, даже на короткий промежуток времени.