Спека підвищує ймовірність ДТП, оскільки змінюється стан водіїв. У поліції розповіли, як мінімізувати ризики.

Спекотна погода – фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох керманичів з‘являється млявість, знижується увага та швидкість реакції на різноманітні дорожні ситуації.

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Патрульна поліція Львівської області підготувала декілька порад водіям при керуванні автомобілем у спеку: