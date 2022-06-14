Спека підвищує ймовірність ДТП, оскільки змінюється стан водіїв. У поліції розповіли, як мінімізувати ризики.
Спекотна погода – фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох керманичів з‘являється млявість, знижується увага та швидкість реакції на різноманітні дорожні ситуації.
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Патрульна поліція Львівської області підготувала декілька порад водіям при керуванні автомобілем у спеку:
- перед поїздкою обов‘язково перевірте технічний стан авто: особливу увагу зверніть на систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах;
- завжди возіть з собою прохолодну воду в достатній кількості;
- намагайтеся одягати в дорогу вільний, нещільний одяг;
- захопіть з собою сонцезахисні окуляри, адже яскраве сонце швидко стомлює очі;
- перевірте аптечку, чи є в ній необхідні ліки у разі потреби;
- припарковуйте автомобіль в закритих від сонця місцях, якщо не має такої можливості використовуйте сонцезахисні шторки;
- не зловживайте автокондиціонером, адже різкий перепад температури може викликати застуду;
- не залишайте дітей та тварин в автомобілі, навіть на короткий проміжок часу.