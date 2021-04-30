Цвет транспортного средства может существенно повлиять на то, как быстро он теряет стоимость.

Популярные цвета: белый, черный и серебряный, имеют минимальное влияние, то есть они не повредят стоимости перепродажи, но также не помогут транспортному средству повысить свою стоимость.

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Некоторые из самых полезных цветов для сохранения ценности, включая желтый и оранжевый, могут приятно удивить – такие авто долго держат цену.

"Цвет транспортного средства является одним из основных вопросов после того, как покупатели определились с маркой и моделью", – рассказывает исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. По его словам выбор цвета сильно влияет на цену, за которую можно будет продать автомобиль, попользовавшись им несколько лет.

Кто держит цену

Желтый – это цвет автомобиля, который лучше всего держит свою стоимость, снижаясь на 45,6 процента меньше, чем средний автомобиль. Желтый чаще всего цвет для спортивных автомобилей и других малообъемных автомобилей, которые относительно хорошо держат свою стоимость.

То же самое касается оранжевого. Как и желтый, он чаще всего встречается в малогабаритных спортивных и мощных автомобилях

Автомобили бежевого цвета также составляют небольшую долю автомобилей, менее одного процента. Хотя термин "бежевый" стал синонимом скучного, он охватывает спектр оттенков от грязно-белого до светло-коричневого и выделяется на стоянке, оставаясь нейтральным цветом. Он тоже хорошо держит цену.

Кто теряет в цене

Однако лишь редкость цвета не определяет, насколько обесценивается транспортное средство. Три цвета краски с наибольшей амортизацией – фиолетовый, коричневый и золотой – также имеют низкую долю рынка, но обесцениваются гораздо хуже среднего.