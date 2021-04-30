Колір транспортного засобу може суттєво вплинути на те, як швидко він втрачає вартість.

Популярні кольори: білий, чорний та срібний, мають мінімальний вплив, тобто вони не зашкодять вартості перепродажу, але також не допоможуть транспортному засобу підвищити свою вартість.

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Деякі з найбільш корисних кольорів для збереження цінності, включаючи жовтий та оранжевий, можуть приємно здивувати – такі авто довго тримають ціну.



"Колір транспортного засобу є одним з основних питань після того, як покупці визначилися з маркою та моделлю", - розповідає виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. За його словами вибір кольору сильно впливає на ціну, за яку можна буде продати автомобіль, покористувавшись ним кілка років.

Хто тримає ціну

Жовтий - це колір автомобіля, який найкраще тримає свою вартість, знижуючись на 45,6 відсотка менше, ніж середній автомобіль. Жовтий найчастіше колір для спортивних автомобілів та інших малооб'ємних автомобілів, які відносно добре тримають свою вартість.

Те саме стосується помаранчевого. Як і жовтий, він найчастіше зустрічається в малогабаритних спортивних та потужних автомобілях

Автомобілі бежевого кольору також складають невелику частку автомобілів, менше одного відсотка. Хоча термін" бежевий "став синонімом нудного, він охоплює спектр відтінків від брудно-білого до світло-коричневого і виділяється на стоянці, залишаючись нейтральним кольором. Він теж гарно тримає ціну.

Хто втрачає в ціні

Однак лише рідкість кольору не визначає, наскільки знецінюється транспортний засіб. Три кольори фарби з найбільшою амортизацією - фіолетовий, коричневий та золотий - також мають низьку частку ринку, але знецінюються набагато гірше середнього.