Зимняя эксплуатация электромобиля имеет свои недостатки. Однако владельцы такого транспорта научились с этим жить. Исследование заключает, что люди просто чаще заряжаются, а иногда ограничивают себя в поездках.

Было время, когда мы видели много новых водителей электромобилей, которые жаловались на свой зимний пробег в социальных сетях. Однако, если вы не собираетесь в долгое путешествие или какую-либо другую поездку, ваш электромобиль должен быть достаточно мощным, чтобы легко провести день. Теперь, когда многие люди ездят на электромобилях много лет, они просто научились корректировать свое поведение, чтобы облегчить волнение зимой.

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Новое исследование, опубликованное Recurrent, показывает, что хотя мы часто слышим о потере запаса хода электромобилей в холодную погоду, мы редко слышим о решении или о том, как водители справляются с этим. СМИ сообщают о низких запасах хода и эффективности или химическом составе автомобильного аккумулятора и скорости зарядки. Чтобы было понятно, многие владельцы электромобилей ездят в любое время года и не на что жаловаться. На самом деле, их не волнует потеря диапазона в холодную погоду, поскольку они выяснили, как с этим справиться.

Это достаточно просто. Recurrent обнаружил, что водители электромобилей более аккуратны с запасом хода в холодную погоду. Они знают об этом, и они заряжаются чаще, или они обязательно заряжаются до того, как батарея разрядится настолько низко, насколько они позволяют это в тёплые месяцы (электрические автомобили также заряжаются медленнее в холодную температуру). Кроме того, они могут не совершать дополнительные поездки, если у них низкий радиус действия.

Данные приведены в диаграммах ниже, показывающих, насколько батареи автомобилей были разряжены и как часто они заряжались в зависимости от температуры. В то время как верхняя диаграмма показывает расстояние по времени последней зарядки в часах, вторая показывает ее в милях.

Как вы можете четко видеть, водители заряжаются чаще с понижением температуры. Чтобы подкрепить исследование, Recurrent также опросил более 10 000 водителей электромобилей о том, как их привычки заряжаться изменяются в зависимости от наружной температуры. Мы включили несколько ответов ниже.

«В холодные дни я стягиваю немного больше, например, вместо 78% я буду заряжать до 85%». Водитель Tesla.

В теплую погоду мне почти никогда не приходится заряжать в течение дня. Зимой это случается довольно часто». Водитель Bolt EV.

В завершение Recurrent говорит, что водители электромобилей сообщают о средней потере запаса хода примерно на 30 процентов в холодную погоду. Однако реальность такова, что потеря может быть более внушительной. По этой причине около 60 процентов водителей электромобилей заряжаются чаще, когда холодно, а в некоторых очень холодных регионах они заряжаются гораздо чаще.