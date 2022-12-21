Зимова експлуатація електромобіля має свої недоліки. Проте власники такого транспорту навчились з цим жити. Дослідження робить висновок, що люди просто частіше заряджаються, а іноді рідше їздять за кермом.

Був час, коли ми бачили багато нових водіїв електромобілів, які скаржилися на свій зимовий пробіг у соціальних мережах. Однак, якщо ви не збираєтесь у довгу подорож або якусь іншу поїздку, ваш електромобіль має бути достатньо потужним, щоб легко провести день. Тепер, коли багато людей їздять на електромобілях багато років, вони просто навчилися коригувати свою поведінку, щоб полегшити хвилювання взимку.

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Нове дослідження, опубліковане Recurrent, вказує на те, що хоча ми часто чуємо про втрату запасу ходу електромобілів у холодну погоду, ми рідко чуємо про рішення або про те, як водії справляються з цим. Натомість ЗМІ повідомляють про низькі запаси ходу та ефективність або хімічний склад автомобільного акумулятора та швидкість заряджання. Щоб було зрозуміло, багато власників електромобілів їздять у будь-який час року і не мають на що скаржитися. Насправді їх не хвилює втрата діапазону в холодну погоду, оскільки вони з’ясували, як з цим впоратися.

Це досить просто. Recurrent виявив, що водії електромобілів більш обережні з запасом ходу в холодну погоду. Вони знають про це, і вони заряджаються частіше, або вони обов’язково заряджаються до того, як батарея розрядиться настільки низько, наскільки вони дозволяють це в теплі місяці (електричні автомобілі також заряджаються повільніше в холодну температуру). Крім того, вони можуть не здійснювати додаткові поїздки, якщо у них низький радіус дії.

Дані наведені в діаграмах нижче, які показують, наскільки батареї автомобілів були розряджені та як часто вони заряджалися залежно від температури. У той час як верхня діаграма показує відстань з часу останньої зарядки в годинах, друга показує її в милях.

Як ви можете чітко бачити, водії заряджаються частіше зі зниженням температури. Щоб підкріпити дослідження, Recurrent також опитав понад 10 000 водіїв електромобілів про те, як їхні звички заряджатися змінюються залежно від зовнішньої температури. Ми включили кілька відповідей нижче.

«У холодні дні я стягую трохи більше, наприклад, замість 78% я буду заряджати до 85%». Водій Tesla.

«У теплу погоду мені майже ніколи не доводиться заряджати протягом дня. Взимку це трапляється досить часто». Водій Bolt EV.

На завершення Recurrent каже, що водії електромобілів повідомляють про середню втрату запасу ходу приблизно на 30 відсотків у холодну погоду. Однак реальність така, що втрата може бути більш значною. З цієї причини близько 60 відсотків водіїв електромобілів заряджаються частіше, коли холодно, а в деяких дуже холодних регіонах вони заряджаються набагато частіше.