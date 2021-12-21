Патрульна поліція надала водіям поради, які допоможуть зменшити шанси попасти у аварію.

У повідомленні патрульної поліції сказано: “Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом. Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику”.

Читайте також: Чого боятися узимку власнику старого авто

Правоохоронці радять їхати плавно, уникати різких рухів кермом, рівномірно й виважено користуватися педалями, тримати дистанцію і гальмувати завчасно.

“Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість. Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють”, - зауважили патрульні.

Також вони радять уважно слідкувати за іншими учасниками руху, передбачати їхні маневри.

“Не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму”, - закликали у поліції.