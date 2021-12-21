Патрульная полиция предоставила водителям советы, которые помогут уменьшить шансы попасть в аварию.

В сообщении патрульной полиции сказано: “Не будьте самонадеянными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения – лучше воспользуйтесь общественным транспортом. Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке”.

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Правоохранители советуют ехать плавно, избегать резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользоваться педалями, держать дистанцию и тормозить раньше времени.

“Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость. Помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют”, – отметили патрульные.

Также они советуют внимательно следить за другими участниками движения, предусматривать их маневры.

“Не забывайте, что пешеходы могут упасть на скользкой поверхности. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума”, – призвали в полиции.