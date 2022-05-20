На передовой полноприводный пикап – идеальная машина. Поэтому их массово привозят из Европы, в том числе из Великобритании. Как на ней ездить – рассказывают блогеры SRT.

Переучивать всегда труднее, чем научиться заново, а в условиях боевых действий ошибки могут дорого стоить. Поэтому когда подобный автомобиль с правым рулем попадает в руки водителей ВСУ, им приходится потратить время для привыкания.

Ведущий SRT попытался переучиться на собственном опыте. Для этого он перегнал с западной границы британский пикап Nissan Navara 2004 года с 2,5-литровым дизельным двигателем.

Кстати как управлять авто с правым рулем

Первое, к чему надо привыкнуть – левая рука на рычаге переключения передач. Если это "автомат", то привыкнуть проще, но в этом случае это “механика”. Педали на своем месте, подрулевые переключатели тоже. Во время езды наиболее трудно – позиционировать свое тело по отношению к центру дороги. Всегда хочется ехать посередине дороги. Впрочем, через несколько часов езды привыкаешь поддерживать правильное положение машины на дороге.

Интересно, что правый руль в условиях боевых действий имеет и свои преимущества. Ведь враг, когда хочет остановить автомобиль, целится в основном в водителя, который сидит слева. Если же на этом месте никого не будет, шансы на успешную поездку растут.