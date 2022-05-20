На передовій повнопривідний пікап – ідеальна машина. Тому їх масово привозять з Європи, в тому числі з Великобританії. Як на ній їздити – розповідають блогери SRT.

Переучувати завжди важче, ніж навчитись заново, а в умовах бойових дій помилки можуть дорого коштувати. Тому коли подібний автомобіль з правим кермом потрапляє до рук водіїв ЗСУ, їм доводиться витратити час для звикання.

Ведучий SRT спробував перевчитись на власному досвіді. Для цього він перегнав з західного кордону британський пікап Nissan Navara 2004 року з 2,5-літровим дизельним двигуном.

До речі як керувати авто з правим кермом

Перше, до чого треба звикнути - ліва рука на важелі перемикання передач. Якщо це "автомат", то звикнути простіше, але в цьому випадку це “механіка”. Педалі на своєму місці, підкермові перемикачі теж. Під час їзди найбільш важко – позиціонувати своє тіло по відношенню до центру дороги. Завжди хочеться їхати посередині дороги. Втім, через кілька годин їзди звикаєш підтримувати правильне положення машини на дорозі.

Цікаво, що праве кермо в умовах бойових дій має і свої переваги. Адже ворог, коли хоче зупини автомобіль, цілиться в основному в водія, який сидить ліворуч. Якщо ж на цьому місці нікого не буде, шанси на успішну поїздку зростають.