Машина постепенно или резко потеряла мощность, на приборной панели загорелась Check Engine? Существует прибор, который избавит от таких неприятностей.

Во время эксплуатации двигатель автомобиля изнашивается, его мощность и динамика постепенно снижаются. Обычно этот процесс плавный, прогнозируемый и естественный, поэтому не сильно чувствуется. Однако бывают случаи резкого падения мощности и приемистости двигателя: автомобиль вяло откликается на нажатие педали акселератора, наблюдаются пропуски зажигания, двигатель плохо запускается, увеличивается задымленность выхлопа.

Водитель в это время чувствует плохой разгон, словно автомобилю не хватает силы, этот процесс часто сопровождается загоранием индикатора Check Engine на приборной панели. Причин, конечно, может быть несколько, но чаще всего потеря мощности является следствием проблем в топливной системе или свидетельством забитого сажевого фильтра или катализатора.

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Горючее после сгорания оставляет продукты сгорания. Часть из них остается в сажевике или катализаторе, а часть – на деталях двигателя. В результате уменьшается пропускная способность и повышается давление внутри двигателя. Отсюда и внезапная потеря мощности.

Оптимальным решением для профилактики потери мощности является установка водородной системы украинского производства компании Hydroxy. Благодаря образованию водосодержащего газа при движении автомобиля и подаче его в камеру сгорания, очищаются углеродные, масляные и сажевые отложения из двигателя, улучшается горение топлива, очищается сажевый фильтр и катализатор на машине.

Устанавливать такую систему можно на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающими на дизеле, бензине или газе. Так вы увеличите ресурс сажевого фильтра или катализатора на 33%, а расход топлива снизится на 18%.

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