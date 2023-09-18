Авто поступово або різко втратило потужність, на панелі приладів загорілась Check Engine? Існує прилад, який убезпечить від таких неприємностей.

З часом експлуатації двигун автомобіля зношується, його потужність і динаміка поступово знижуються. Зазвичай цей процес є плавним, прогнозованим та природним, тож не сильно відчувається. Однак бувають випадки різкого падіння потужності та прийомистості двигуна: автомобіль в’яло відгукується на натискання педалі акселератора, спостерігаються пропуски запалювання, двигун погано запускається, збільшується задимленість вихлопу.

Водій у цей час відчуває поганий розгін, наче автівці бракує сили, цей процес часто супроводжується загорянням Check Engine на панелі приладів. Причин, звісно, може бути декілька, але найчастіше втрата потужності є наслідком проблем у паливній системі або свідченням забитості сажового чи каталізатора.

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Пальне після згоряння залишає продукти горіння. Частина з них зупиняється у фільтрі сажі чи каталізаторі, а частина – на деталях двигуна. В результаті зменшується пропускна здатність і підвищується тиск всередині двигуна. Тож звідси й раптова втрата потужності.

Оптимальним рішенням для профілактики втрати потужності є встановлення водневої системи українського виробництва компанії Hydroxy. Завдяки утворенню водневмісного газу під час руху авто та подачі його у камеру згоряння, очищаються вуглецеві, масляні та сажові відкладення з двигуна, покращується горіння палива, очищається сажовий і каталізатор на авто.

Встановлювати таку систему можна на авто з двигуном внутрішнього згоряння, які працюють на дизелі, бензині або газі. Так ви збільшите ресурс сажового чи каталізатора на 33%, а витрата палива зменшиться на 18%.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265.

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