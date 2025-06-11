Как восстановить "техпаспорт" без владельца авто

Потеряли свидетельство о регистрации автомобиля или мотоцикла, а его владелец находится в другом городе? Даже в такой ситуации документы можно легко и быстро восстановить. В Главном сервисном центре МВД объяснили подробный алгоритм действий.

Читайте также: Замена техпаспорта в Дії: уже можно тестировать услугу

Для восстановления утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации. Ведь услуги в территориальных подразделениях предоставляются по принципу экстерриториальности. Это может сделать как владелец транспортного средства, так и уполномоченное лицо.

Перед обращением необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Обращаем внимание, что предоставление автомобиля в сервисный центр МВД в таком случае не является обязательным. При восстановлении документа, администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Также у владельца или уполномоченного лица есть выбор: оставить имеющийся номерной знак или выбрать новый из перечня имеющихся. Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут.

Ориентировочная стоимость – 1240 грн, что включает – 350 грн за административную услугу, 540 грн – бланк свидетельства и 350 грн – номерной знак. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи через Е-запись на 21 день вперед. Или же зарегистрироваться возможно через терминал, расположенный в сервисном центре МВД и в этот день получить услугу.