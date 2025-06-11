Як відновити "техпаспорт" без власника авто

Загубили свідоцтво про реєстрацію автомобіля чи мотоцикла, а його власник перебуває в іншому місті? Навіть у такій ситуації документи можна легко та швидко відновити. У Головному сервісному центрі МВС пояснили детальний алгоритм дій.

Читайте також: Заміна техпаспорта в Дії: вже можна тестувати послугу

Для відновлення загубленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні незалежно від місця реєстрації. Адже послуги в територіальних підрозділах надаються за принципом екстериторіальності. Це може зробити як власник транспортного засобу, так і уповноважена особа.

Перед зверненням необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

якщо власник автомобіля не має можливості особисто звернутись до сервісного центру МВС, це може зробити уповноважена особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Звертаємо увагу, що надання автомобіля до сервісного центру МВС у такому випадку не є обов’язковим. Під час відновлення документа, адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також у власника чи уповноваженої особи є вибір: залишити наявний номерний знак або обрати новий з переліку наявних. Послуга надається у день звернення та триває близько 30 хвилин.

Орієнтовна вартість – 1240 грн, що включає – 350 грн за адміністративну послугу, 540 грн – бланк свідоцтва та 350 грн – номерний знак. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Послуги в сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом через Е-запис на 21 день вперед. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу.