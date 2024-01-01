Заміна техпаспорта в Дії: вже можна тестувати послугу

У Дії буде нова послуга для автовласників, протестувати її можна е до офіційного запуску. “Якщо ви втратили або пошкодили техпаспорт, змінили дані чи хочете змінити номерний знак — не проблема, уже скоро можна буде зробити це в Дії за кілька кліків”, - повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що потрібно, щоб стати тестувальником

вам від 18 років

маєте верифіковану картку платника податків (РНОКПП) та біометричний документ у Дії

є власником авто й маєте свідоцтво про реєстрацію ластівки в Дії

Долучайтеся до тестування та замінюйте втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок у сервісні центри й талончиків. Щоб стати бета-тестувальником, треба лише зареєструватися за посиланням.