Замена техпаспорта в Дії: уже можно тестировать услугу

В Дії будет новая услуга для автовладельцев, протестировать ее можно е до официального запуска. “Если вы потеряли или повредили техпаспорт, изменили данные или хотите сменить номерной знак - не проблема, уже скоро можно будет сделать это в Дії за несколько кликов”, - сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что нужно, чтобы стать тестировщиком

вам от 18 лет

имеете верифицированную карточку налогоплательщика (РНУКПП) и биометрический документ в Дії

являетесь владельцем авто и имеете свидетельство о регистрации ласточки в Дії

Присоединяйтесь к тестированию и заменяйте потерянный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры и талончиков. Чтобы стать бета-тестировщиком, надо только зарегистрироваться по ссылке.