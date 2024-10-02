Как восстановить украинскую регистрацию поставленного на учет в Германии авто

С 1 октября транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, обязательно должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки. Поэтому многие украинцы, которым посчастливилось выехать из Украины на своих авто, были вынуждены их перерегистрировать.

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Порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться украинцы со статусом временной защиты. Снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно.

С подробной информацией об особенностях регистрации авто в Германии можно ознакомиться по ссылке.

Что делать с транспортным средством после возвращения в Украину

Для восстановления украинского свидетельства о регистрации авто и номерных знаков (при необходимости) необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД на территории Украины и предоставить следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);

украинские номерные знаки (при наличии);

доверенность (в случае обращения уполномоченного представителя владельца авто).

Результатом полученной услуги является выдача нового бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.