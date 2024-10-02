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Як відновити українську реєстрацію поставленого на облік у Німеччині авто

На автомобіль, який колись мав українську реєстрацію, а згодом був поставлений на облік Німеччині, можна відновити українську реєстрацію. Якщо у цьому виникне потреба.
Як відновити українську реєстрацію авто з німецькими номерами - Auto24
Євген Гудущан
logo2 жовтня, 18:40
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З 1 жовтня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, обов’язково повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки. Через це чимало українців, яким пощастило виїхати з України на своїх авто, були змушені їх перереєструвати.

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Порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися українці зі статусом тимчасового захисту. Знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.

З детальною інформацією стосовно особливостей реєстрації авто у Німеччині можна ознайомитись за посиланням.

Що робити з транспортним засобом після повернення до України

Для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто та номерних знаків (за потреби) необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України та надати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);
  • українські номерні знаки (за наявності);
  • довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).

Результатом отриманої послуги є видача нового бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.

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