Як відновити українську реєстрацію поставленого на облік у Німеччині авто

З 1 жовтня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, обов’язково повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки. Через це чимало українців, яким пощастило виїхати з України на своїх авто, були змушені їх перереєструвати.
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Порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися українці зі статусом тимчасового захисту. Знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.
З детальною інформацією стосовно особливостей реєстрації авто у Німеччині можна ознайомитись за посиланням.
Що робити з транспортним засобом після повернення до України
Для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто та номерних знаків (за потреби) необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України та надати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);
- українські номерні знаки (за наявності);
- довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).
Результатом отриманої послуги є видача нового бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.