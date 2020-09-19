Причин, по которым возникает потребность натянуть на сиденья чехлы, может быть две: защитить родную обивку от износа или защитить родную обивку от чужих глаз, когда она уже изношена. Принципы подбора в обоих случаях одни и те же.

Стойкое убеждение в том, что никакие чехлы не могут быть лучше родной обивки сидений, несколько устарело. Прогресс в технологиях материалов и пошива достиг таких вершин, что можно говорить о тюнинге кресел с помощью чехлов. Они позволяют не только изменить вид интерьера, но и улучшить эргономику. Не говоря уже о практичности, под которой мы понимаем прочность, пригодность к стирке или чистке и способность долго не загрязняться.

Преимущество светлых чехлов перед светлой обивкой в том, что чехлы проще и дешевле снять и постирать

Особых секретов в подборе чехлов к сиденьям нет, но мы попробуем подсказать, на что на практике влияют факторы красоты и практичности.

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Фасон . Крой, толщина и форма чехлов влияют не только на стиль, от пошива в значительной степени зависит удобство. Неправильно спроектированные чехлы будут сползать, сбиваться, одно слово – мешать вам управлять машиной удобно и безопасно. Отметим, что есть чехлы универсальные, которые держатся на любых креслах и заднем диване за счет эластичности своего материала, и есть специальные – для конкретной модели. У первых больше склонность к сползанию, стягиванию и морщинам, зато вторые обычно дороже.

Материал . Сегодня существует множество обивочных тканей на любой вкус – как по цвету, так и по фактуре. Но имейте в виду, что кроме привлекательности, ткань чехлов должна “дышать”, легко мыться, не набирать на себя грязь и быть эластичной. Производители самых лучших материалов гарантируют также, что они не вызывают аллергию.

Цвет. Конечно, цвет сидений должен быть в гармонии с остальными элементами интерьера. Большинство потребителей, однако, не прибегая к экспериментам, выбирает нейтральный серый во всех его оттенках, или черный. Но имейте в виду, что покупая чехлы на сидения, вы можете попутно несколько изменить стиль своего авто – поэтому отнеситесь к подбору цвета творчески.

Недорогие чехлы на сидения, тем более так называемые универсальные, как правило сидят не идеально: морщинки и неприятное стягивание часто гарантированы

Важное замечание: если на вашей машине есть подушки безопасности, встроенные в сиденья, в чехлах должны быть соответствующим образом спроектированы зоны, которые прорвавшись при срабатывании эйрбегов, позволят им раскрыться в штатном порядке. Обычно такие чехлы имеют соответствующие отметки.

Понятно, что большую часть свойств понравившихся чехлов проверить перед покупкой невозможно. Поэтому, если вы выбираете дорогой комплект, и еще для вас очень важны его эксплуатационные качества, было бы очень хорошо познакомиться с такой же моделью, уже используемой на другой машине.

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Советы по выбору чехлов

Опираясь на опыт эксплуатации автомобилей с чехлами на сиденьях и без, можно дать несколько советов по их выбору

Если вы не собираетесь эксплуатировать машину более 4-5 лет, покупать чехлы не обязательно. Можно наслаждаться ездой на аутентичной обивке кресел, которая почти всегда будет лучше чехлов, а перед продажей сделать химчистку салона или вернуть интерьеру товарный вид, купив недорогие универсальные чехлы.

В некоторых случаях имеет значение фактура и прочность не только “лицевой” части чехла, но и той, что закрывает спинки передних кресел сзади. Например, если вы возите детей в детских креслах на заднем сидении и они шаркают обувью по передней спинке.

Порой бывает лучше купить простенькие по фасону чехлы, специально предназначенные для вашей модели, чем универсальные с эффектными вставками и накладками. Толку с наворотов на универсальной модели будет немного, если они будут сползать под вами во время движения.

Для машин с откидывающимися передними креслами (трехдверные хэтчбеки, тудоры и купе), нужны специальные чехлы – с прорезью под кнопку или ручку разблокировки. Также желательно, чтобы ткань спинки была прочной по бокам и сзади, ведь эти элементы часто страдают от контакта с молниями и пуговицами, барсетками и ридикюлями пассажиров, которые пробираются на галерку.

Не стоит безоговорочно бояться чехлов светлого цвета (это касается также и штатной обивки) – качественная ткань специального назначения достаточно долго противостоит загрязнению, если машина эксплуатируется в обычном “семейном” режиме.

Чехлы позволяют самые смелые эксперименты с цветом и фасоном

Рекомендация Авто24

Если вы выбираете чехлы на старые сиденья, чтобы прикрыть их износ и загрязнения, имейте в виду, что при определенных условиях им есть альтернатива – в виде новой обивки или бывших в употреблении сидений с разборки. Да, с финансовой точки зрения выигрыша не будет, однако если во внимание брать удобство пользования и эстетику, верх над чехлами может взять именно альтернативный вариант.

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