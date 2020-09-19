Причин, за якими виникає потреба натягти на сидіння чохли, може бути дві: захистити рідну оббивку від зносу або захистити рідну оббивку від чужих очей, коли вона вже зношена. Принципи підбору в обох випадках одні й ті самі.

Стійке переконання в тому, що ніякі чохли не можуть бути краще рідної оббивки сидінь, дещо застаріле. Прогрес у технологіях матеріалів та пошиття сягнув таких вершин, що можна говорити про тюнінг крісел за допомогою чохлів. Вони дозволяють не тільки вигляд інтер’єру змінити, а й покращити ергономіку. Не говорячи вже про практичність, під якою ми розуміємо міцність, придатність до прання або чищення та здатність довго не забруднюватись.

Перевага світлих чохлів перед світлою оббивкою в тому, що чохли простіше і дешевше зняти і випрати

Особливих секретів у підборі чохлів до сидінь немає, але ми спробуємо підказати, на що на практиці впливають фактори краси та практичності.

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Фасон . Крій, товщина та форма чохлів впливають не лише на стиль, від пошиття значною мірою залежить зручність. Неправильно спроектовані чохли будуть сповзати, збиватися, одне слово – заважати вам керувати машиною зручно і безпечно. Зазначимо, що є чохли універсальні, які тримаються на будь-яких кріслах та задньому дивані за рахунок еластичності свого матеріалу, і є спеціальні – для конкретної моделі. У перших більше схильність до стягування та зморшок, натомість другі зазвичай дорожчі.

Матеріал . Сьогодні існує безліч оббивних тканин на будь-який смак – як за кольором, так і за фактурою. Але майте на увазі, що крім привабливості, тканина чохлів повинна “дихати”, легко митися, не набирати на себе бруд і бути еластичною. Виробники найкращих матеріалів гарантують також, що вони не викликають алергію.

Колір. Звісно, колір сидінь має бути у гармонії з рештою елементів інтер’єру. Більшість із споживачів, однак, не вдаючись до експериментів, обирає нейтральний сірий в усіх його відтінках, або й чорний. Але майте на увазі, що купуючи чохли на сидіння, ви можете попутно дещо змінити стиль свого авто – тож поставтеся до підбору кольору творчо.

Недорогі чохли на сидіння, тим більше так звані універсальні, як правило сидять не ідеально: зморшки і неприємне зтягування часто гарантовані

Важливе зауваження: якщо на вашій машині є подушки безпеки, вбудовані у сидіння, в чохлах повинні бути відповідним чином спроєктовані зони, які прорвавшись при спрацюванні ейрбегів, дозволять їм розкритися у штатному порядку. Зазвичай такі чохли мають відповідні позначки.

Зрозуміло, що перевірити більшу частину властивостей чохлів, що вам сподобалися, перед купівлею неможливо. Тому, якщо ви обираєте дорогий комплект, та ще для вас дуже важливі його експлуатаційні якості, було б дуже добре познайомитися з такою ж моделлю на іншій машині.

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Поради щодо вибору чохлів

Спираючись на довід експлуатації автомобілів з чохлами на сидіннях і без, можна дати кілька порад щодо їх вибору

Якщо ви не збираєтеся експлуатувати машину більше 4-5 років, купувати чохли не обов’язково. Можна насолоджуватись їздою на аутентичній оббивці крісел, яка майже завжди буде краще чохлів, а перед продажем зробити хімчистку салону або повернути інтер’єру товарний вигляд, купивши недорогі універсальні чохли.

В деяких випадках має значення фактура і міцність не лише “лицьової” частини чохла, а й тієї, що закриває спинки передніх крісел ззаду. Наприклад, якщо ви возите нащадків у дитячих кріслах на задньому сидінні і вони човгають взуттям по передній спинці.

Часом буває краще купити простенькі за фасоном чохли, спеціально призначені для вашої моделі, аніж універсальні з ефектними вставками та накладками. Зиску з наворотів на універсальній моделі буде небагато, якщо вони сповзатимуть під вами під час руху.

Для машин із передніми кріслами, що відкидаються (тридверні хетчбеки, тудори і купе), потрібні спеціальні чохли – із проріззю під кнопку або ручку розблокування. Також бажано, щоб тканина спинки була міцною з боків і ззаду, адже ці елементи часто страждають від контакту з блискавками та гудзиками, барсетками та ридикюлями пасажирів, які пробираються на галерку.

Не варто беззастережно боятися чохлів світлого кольору (це стосується також і штатної оббивки) – якісна тканина спеціального призначення доволі довго протистоїть забрудненню, якщо машина експлуатується у звичайному “сімейному” режимі.

Чохли дозволяють сміливі експерименти з кольором і фасоном

Рекомендація Авто24

Якщо ви обираєте чохли на старі сидіння, щоб прикрити їх знос та забруднення, майте на увазі, що за певних умов їм є альтернатива – у вигляді нової оббивки або вживаних сидінь з розборки. Так, з фінансової точки зору виграшу не буде, проте якщо до уваги брати зручність користування та естетику, гору над чохлами може взяти саме альтернативний варіант.

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