Как выбрать и забронировать "красивый" номерной знак

Проверить стоимость платного номерного знака можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

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Онлайн-сервис прост в использовании: номерные знаки сгруппированы по категориям, есть возможность отсортировать их от самых дешевых к самым дорогим и наоборот. Стоимость платных номерных знаков для легковых авто от 4 800 до 96 000 грн.

Например, три одинаковые цифры не подряд будут стоить 4 800 грн, две последовательные пары одинаковых цифр - 18 000 грн, комбинация из четырех единиц - 60 000 грн, комбинация 0007 – 96 000 грн.

После проверки стоимости номерного знака можно обратиться в ближайший сервисный центр МВД, где выбрать имеющуюся цифровую комбинацию, или воспользоваться сервисом онлайн бронирования номерного знака.

Как забронировать номерной знак онлайн

Выбрать и забронировать номерной знак можно в Кабинете водителя. Для этого нужно:

авторизоваться в Кабинете водителя;

выбрать услугу "Бронирование номерных знаков";

выбрать регион Украины;

выбрать сервисный центр МВД;

выбрать тип транспортного средства;

выбрать желаемую комбинацию цифр;

оплатить услугу;

забронировать номерной знак;

обратиться в течение 10 дней в тот сервисный центр МВД, где забронирован номерной знак, и перерегистрировать транспортное средство.

Забронировать номерной знак можно на срок до 10 дней. Если в течение 10 дней не перерегистрировать авто, бронирование отменяется автоматически. Для возврата средств заказчику необходимо обратиться в региональный сервисный центр ГСЦ МВД того региона, где был забронирован номерной знак. Повторное бронирование не запрещается. Пересылка номерных знаков из одного сервисного центра МВД в другой не осуществляется.

Услуга по бронированию номерного знака онлайн стоит 120 гривен без учета банковской комиссии. Стоимость хранения комбинаций: 10,80 грн за сутки.