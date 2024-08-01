Як обрати і забронювати "гарний" номерний знак

Перевірити вартість платного номерного знаку можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

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Онлайн-сервіс простий у використанні: номерні знаки згруповані за категоріями, є можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Вартість платних номерних знаків для легкових авто від 4 800 до 96 000 грн.

Наприклад, три однакові цифри не поспіль коштуватимуть 4 800 грн, дві послідовні пари однакових цифр — 18 000 грн, комбінація з чотирьох одиниць — 60 000 грн, комбінація 0007 – 96 000 грн.

Після перевірки вартості номерного знаку можна звернутися до найближчого сервісного центру МВС, де обрати наявну цифрову комбінацію, або скористатися сервісом онлайн бронювання номерного знаку.

Як забронювати номерний знак онлайн

Обрати та забронювати номерний знак можна в Кабінеті водія. Для цього потрібно:

авторизуватися в Кабінеті водія;

обрати послугу «Бронювання номерних знаків»;

обрати регіон України;

обрати сервісний центр МВС;

обрати тип транспортного засобу;

обрати бажану комбінацію цифр;

оплатити послугу;

забронювати номерний знак;

звернутися впродовж 10 днів до того сервісного центру МВС, де заброньовано номерний знак, та перереєструвати транспортний засіб.

Забронювати номерний знак можна на термін до 10 днів. Якщо протягом 10 днів не перереєструвати авто, бронювання скасовується автоматично. Для повернення коштів замовнику необхідно звернутися до регіонального сервісного центру ГСЦ МВС того регіону, де був заброньований номерний знак. Повторне бронювання не забороняється. Пересилання номерних знаків з одного сервісного центру МВС до іншого не здійснюється.

Послуга з бронювання номерного знаку онлайн коштує 120 гривень без урахування банківської комісії. Вартість зберігання комбінацій: 10,80 грн за добу.