Полноценный задний обзор – важный фактор безопасности дорожного движения. Если задний дворник изношен или неисправен, водителю сложно получать полную картину того, что происходит позади авто, следовательно, контроль дорожной ситуации усложняется. Это касается и парковки и езды задним ходом, и обычного движения в потоке.

О заднем стеклоочистителе владельцы универсалов, хэтчбеков или кроссоверов вспоминают, как правило, зимой. Конструкция этих авто способствует тому, что заднее стекло при плохих погодных условиях быстро покрывается толстым слоем грязи.

Почему важно поддерживать его в чистоте?

Чтобы вовремя заметить препятствие и избежать столкновения при езде задним ходом. Если задний обзор ограничен, водитель ориентируется на боковые зеркала, парктроник или камеру заднего вида. Но их недостаточно, чтобы вовремя заметить, например, пешехода, который внезапно появился во время парковки.

Чтобы правильно оценивать дорожную ситуацию во время движения по трассе или городской улице. Прежде чем совершить определенный маневр или резкое торможение, обязательно нужно смотреть, что происходит позади. С хорошим задним обзором легче, например, увидеть стремительно догоняющий автомобиль и оценить вероятность столкновения.

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Как выбрать и заменить задний дворник?

Щетки для стеклоочистителя заднего вида с металлическим каркасом присутствуют в ассортименте всех без исключения брендов. А вот более специфические бескаркасные и пластиковые выпускаются заметно реже. Впрочем, для владельцев авто с дворниками такого типа это скорее хорошая новость, чем плохая: "no name" бренды сомнительного происхождения сходят с дистанции, а борьбу за потребителя продолжают крупные и уважаемые производители. Например, Bosch выпускает более 100 наименований щеток стеклоочистителя специально для заднего стекла, в частности знаменитые Aerotwin.

Стеклоочистители для заднего стекла, как правило, изготавливаются под конкретную марку авто. Это большое преимущество, поскольку, покупая такой аксессуар, можно быть уверенным в том, что он точно подойдет для конкретного авто. А это позволит получить качественную очистку заднего стекла и, как следствие, лучшую видимость и хороший задний обзор.

Благодаря предварительно установленному адаптеру монтаж стеклоочистителей на автомобиле осуществляется быстро и легко.

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Существует три способа успешного монтажа, которые способствуют отличному результату работы стеклоочистителей:

Следовать инструкциям по монтажу на обратной стороне упаковки стеклоочистителя.

С помощью смартфона просканировать QR-код на обратной стороне упаковки и придерживаться видеоинструкций.

Выполнить интуитивный монтаж: просто установить стеклоочиститель и замкнуть механизм.

Обновлять задний стеклоочиститель следует не реже, чем раз в 3 года. Однако ориентироваться лучше на качество очистки – если щетка оставляет полосы, разводы и неочищенные участки на стекле, стоит заменить ее на новую.