Повноцінний задній огляд – важливий фактор безпеки дорожнього руху. Якщо задній двірник зношений або несправний, водієві складно отримувати повну картину того, що відбувається позаду авто, отже, контроль дорожньої ситуації ускладнюється. Це стосується і паркування, і їзди заднім ходом, і звичайного руху в потоці.

Про задній склоочисник власники універсалів, хетчбеків або кросоверів згадують, як правило, взимку. Конструкція цих авто сприяє тому, що заднє скло за поганих погодних умов швидко вкривається товстим шаром бруду.

Чому важливо підтримувати його в чистоті?

Щоб вчасно помітити перешкоду й уникнути зіткнення при їзді заднім ходом. Якщо задній огляд обмежений, водій орієнтується на бічні дзеркала, парктронік чи камеру заднього виду. Але їх недостатньо, щоб вчасно помітити, наприклад, пішохода, який раптово з'явився під час паркування.

Щоб правильно оцінювати дорожню ситуацію під час руху трасою або міською вулицею. Перш ніж зробити певний маневр або різке гальмування, обов'язково потрібно дивитися, що відбувається позаду. З хорошим заднім оглядом легше, наприклад, побачити автомобіль, що стрімко наздоганяє та оцінити ймовірність зіткнення.

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Як вибрати і замінити задній двірник?

Щітки для склоочисника заднього виду з металевим каркасом присутні в асортименті всіх без винятку брендів. А ось більш специфічні безкаркасні та пластикові випускаються помітно рідше. Втім, для власників авто з двірниками такого типу це скоріше хороша новина, ніж погана: "no name" бренди сумнівного походження сходять з дистанції, а боротьбу за споживача продовжують великі та шановані виробники. Наприклад, Bosch випускає понад 100 найменувань щіток склоочисника спеціально для заднього скла, зокрема знамениті Aerotwin.

Склоочисники для заднього скла, як правило, виготовляються під конкретну марку авто. Це велика перевага, оскільки, купуючи такий аксесуар, можна бути впевненим у тому, що він точно підійде для конкретного авто. А це дозволить отримати якісне очищення заднього скла і, як наслідок, кращу видимість і хороший задній огляд.

Завдяки попередньо встановленому адаптеру монтаж склоочисників на автомобілі здійснюється швидко і легко.

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Існує три способи успішного монтажу, які сприяють відмінному результату роботи склоочисників:

Дотримуватися інструкцій з монтажу на звороті пакування склоочисника.

За допомогою смартфона просканувати QR-код на зворотному боці пакування та дотримуватися відеоінструкцій.

Виконати інтуїтивний монтаж: просто встановити склоочисник і замкнути механізм.

Оновлювати задній склоочисник слід не рідше, ніж раз на 3 роки. Однак орієнтуватися краще на якість очищення – якщо щітка залишає смуги, розводи та неочищені ділянки на склі, варто замінити її на нову.